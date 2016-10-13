Свалка деревьев на частном участке в деревне Алексеево Ярославской области

Автор: rida76 Дата публикации: 17:36

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В деревне Алексеево Ярославской области, бульдозер свалил многолетние деревья вместе с корнями на мой собственный участок.