В городе Ожерелье Московской области администрация не хочет восстанавливать освещение дороги
- Автор:
- StuPPvir
- Дата публикации:
- 22:38
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В городе Ожерелье Московской области Администрация Городского Округа Кашира, куда входит город Ожерелье, занимается отписками на просьбы восстановить освещение на улице 8 Марта в районе дома №12, где длительное время не работают 3(!) три фонарных столба. Чиновники мотивируют это "нецелевым использованием бюджетных средств". Вероятно сотрудники Администрации Городского Округа Кашира ждут, когда на женщину, гуляющую с ребенком в коляске, наедет автомобиль. Но тогда уже отписками не отделаешься.
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