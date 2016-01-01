"Полёты" по-вологодски в день защитника Отечества

Автор: kolokola Дата публикации: 22:45

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Мужской праздник 23 февраля на Кремлевской площади Вологды отмечали с размахом. Помимо кулачных показательных боев, выступлений силовых атлетов, песен под гармонику, блинов да пирогов с чаем вологодские парни да мужчины продемонстрировали еще одну потеху. Всех желающих полетать высоко - от детишек до важных дам - наши защитники Отечества качали да подкидывали, выстроившись в два длинных трехметровых ряда . Так обычно поздравляют героев да счастливых победителей. А в Вологде к будущим победам да свершениям во славу России с младенчества готовят!