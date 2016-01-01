Серия атлантических циклонов принесли в Тамбовскую область сырую, ветреную и теплую погоду

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 22:51

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В Тамбовской области под влиянием целой серии атлантических циклонов установилась очень теплая и сырая погода, также в течении нескольких дней наблюдается очень сильный порывистый ветер до 16 - 18 м/с. Высота снежного покрова уменьшилась более чем на 10 см, из - за подтаивания снега на дорогах и тротуарах образовалась снежная каша, а внизу под снегом наблюдается талая вода. Температура воздуха днем повышается до +2°С ... +3°С, а в ночное время понижается до нуля градусов.