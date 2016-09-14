Так строят дома в Новороссийске

Автор: Lenja Дата публикации: 23:05

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Фундамент заливался из расчета: 10 этажный дом и 2 этажная пристройка. Дом построили, с пристройкой не сложилось. Прошло 19 лет, сменилось много хозяев этого фундамента под 2 этажное здание. Новый хозяин, кто не известно, решил строить 13 этажный жилой дом. Как и обычно у нас в стране бывает, все решают деньги. Поэтому администрация, архитектура сказали: нарушения нет. Второй суд мы (жители) дома проиграли (первый выиграли), так как в суд не явился представитель от нас. Документы проведенной проверки так же "сделаны" в пользу застройщика: нарушений нет. Разрушили фундамент, наш дом начал трещать! Трещины появились у всех жильцов, этот факт зафиксировали. Но, данный факт никто не хочет принимать во внимание. Дом может просто УПАСТЬ и стать братской могилой.