В ДТП в Троицком округе пострадали два человека

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:53

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Столкнулись "Ниссан" и "Форд". "Ниссан" двигался по автодороге Первомайское - Троицк сторону города Троицк. У поворота на хутор Ильичевка дорога делает плавный поворот налево перед наземным нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель "Ниссана" не справился с управлением на скользкой дороге, после чего внедорожник занесло и он выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу "Ниссану" двигался минивен "Форд". Водители обеих машин не смогли уйти от столкновения и произошло лобовое ДТП. В результате аварии травмы получили два человека, медики оказали им медицинскую помощь. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе незначительно затруднено в сторону Киевского шоссе. Движение в эту сторону осуществляется по встречной полосе.