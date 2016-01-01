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Вологда 23 февоаля: атакуют русские солдаты Первой мировой

Автор:
kolokola
Дата публикации:
18:57
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23 февраля на Кремлевской площади Вологды члены городского военно-исторического общества показали, как были одеты и обмундированы русские солдаты в войну 1914 года. Историческая реконструкция атаки русских солдат на огневую точку неприятеля напомнила гостям и жителям Вологды, празднующих день защитника Отечества, о славном боевом пути земляков из Вологодского Александро-Невского полка полка, участвовавшего в сражениях Первой мировой войны.

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