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Главная  /  Репортажи  /  Чистка дворов в городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа

Чистка дворов в городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа

Автор:
Kovalchuk_e
Дата публикации:
00:14
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Коммунальщики чистят дворы от снега, при этом снег скидывается прямо на детские площадки.

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Комментарии (0)

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