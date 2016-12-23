В магазине "Магнит" в городе Омске продают несъедобные куриные окорочка
- Автор:
- shimanvladisiav
- Дата публикации:
- 00:23
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- 10
21 февраля купил в магазине "Магнит" куриные окорочка, они были очень огромные. После разморозки окорочка стали меньше и выделился из них гель, мясо все как желе и при жарке так же выделился гель, который не испарялся под воздействием температуры. Запаха никакого, даже куриного... В "Магните" деньги вернули, но продукцию категорически отказались снимать с продажи!
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