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Главная  /  Репортажи  /  В магазине "Магнит" в городе Омске продают несъедобные куриные окорочка

В магазине "Магнит" в городе Омске продают несъедобные куриные окорочка

Автор:
shimanvladisiav
Дата публикации:
00:23
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21 февраля купил в магазине "Магнит" куриные окорочка, они были очень огромные. После разморозки окорочка стали меньше и выделился из них гель, мясо все как желе и при жарке так же выделился гель, который не испарялся под воздействием температуры. Запаха никакого, даже куриного... В "Магните" деньги вернули, но продукцию категорически отказались снимать с продажи!

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