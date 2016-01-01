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Праздничный салют в честь 23 февраля на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:17
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В 21:00 над Москвой раздались залпы множественных салютных точек. Одна из них между югом и юго-востоком Москвы на улице Борисовские Пруды.

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