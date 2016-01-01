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Дороги в Республике Башкортостан

Автор:
Ford930
Дата публикации:
23.02 23:52
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2 дня как прошёл снегопад. Половину улицы почистили, а жителей другой половины глава сельского поселения обещаниями кормит.

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