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Праздничный салют в День защитника Отечества прогремел на Воробьёвых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:13
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Праздничный салют прогремел на Воробьёвых горах.

  • 17
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