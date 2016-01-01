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Главная  /  Репортажи  /  На Алтуфьевском шоссе столкнулись 2 автомобиля

На Алтуфьевском шоссе столкнулись 2 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:41
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Вечером 23 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 56, столкнулись 2 автомобиля: "Volkswagen Golf" и "Kia Rio". Автомобили двигались в сторону центра. Перед перекрёстком с Инженерной улицей автомобиль "Kia" остановился у светофора. В ту же секунду в его заднюю часть врезался автомобиль "Volkswagen". Автомобили получили значительные повреждения. Из людей никто не пострадал.

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