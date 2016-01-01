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Разбитая дорога в Волгограде

Автор:
cotbazil
Дата публикации:
22:54
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Волгоград, Вторая продольная... Асфальт растаял вместе со снегом.

  • 11
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Комментарии (0)

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