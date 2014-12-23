На востоке столицы нетрезвая автоледи устроила несколько ДТП и скрываясь, вылетела на газон

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Нетрезвая автоледи на автомобиле "Ауди" устроила несколько ДТП на ул. 9-я Парковая, совершила наезд на пешехода, а потом скрываясь, по Сиреневому бульвару в сторону области, вылетела на газон и врезалась в кустарные насаждения. Очевидцы стали звонить по 02. Сообщения о пьяной автоледи и совершённых её ДТП сыпались пачками. К месту последнего ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции и ДПС. Девушка уже пыталась убежать, но была остановлена, гуляющими с собакой, людьми. Сотрудники ДПС рассказали, что она протаранила 5 машин и сшибла человека, который, к счастью не пострадал.