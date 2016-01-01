Автомобиль протаранил припаркованный авто на Калужском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:09

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Столкнулись Мерседес GL и Пежо. Мерседес двигался по Калужскому шоссе в сторону области. В деревне Сосенки водитель внедорожника заметил, как на дорогу выбежал пешеход. Мужчина стал тормозить, но машину занесло и она протаранила припаркованный на обочине автомобиль Пежо. От сильного удара Пежо развернуло и иномарка влетела в забор частного домовладения. После аварии Мерседес отбросило также к обочине, где машина налетела на бордюр и несколько раз перевернулась. По словам очевидцев, из машины выбежали пятеро мужчин, которые самостоятельно выбрались из машины, без посторонней помощи, они забрали с собой флаг воздушно-десантных войск. Размахивая им, участники ДТП скрылись. Позднее прибыл эвакуатор, который забрал разбитый внедорожник. Хозяин Пежо на месте так и не появился. Сотрудники ГИБДД разыскивают всех участников ДТП.