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Автомобиль протаранил припаркованный авто на Калужском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
00:09
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Столкнулись Мерседес GL и Пежо. Мерседес двигался по Калужскому шоссе в сторону области. В деревне Сосенки водитель внедорожника заметил, как на дорогу выбежал пешеход. Мужчина стал тормозить, но машину занесло и она протаранила припаркованный на обочине автомобиль Пежо. От сильного удара Пежо развернуло и иномарка влетела в забор частного домовладения. После аварии Мерседес отбросило также к обочине, где машина налетела на бордюр и несколько раз перевернулась. По словам очевидцев, из машины выбежали пятеро мужчин, которые самостоятельно выбрались из машины, без посторонней помощи, они забрали с собой флаг воздушно-десантных войск. Размахивая им, участники ДТП скрылись. Позднее прибыл эвакуатор, который забрал разбитый внедорожник. Хозяин Пежо на месте так и не появился. Сотрудники ГИБДД разыскивают всех участников ДТП.

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