Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на 36 км Калужского шоссе

Два человека пострадали в ДТП на 36 км Калужского шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
00:29
  • 42
  • 0

Столкнулись внедорожники Тойота и Ссанг Йонг. Ссанг Йонг двигался по Калужскому шоссе в сторону Москвы. В районе поселка Ватутинки, водитель Ссанг Йонга не справился с управлением на сильно обледенелой проезжей части. Машину закрутило и джип вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Тойотой. От сильного удара машины разбросало по дороге. Произошел розлив топлива, в салоне Тойоты зажало водителя. На место ДТП выехали спасатели, медики и наряды ГИБДД. До прибытия спасателей пострадавшего водителя из автомобиля Тойота удалось извлечь. Мужчина получил травму ноги и находился в шоковом состоянии. Ему была оказана медицинская помощь. Пострадал и водитель Ссанг Йонга. Мужчина получил ушибы и также находился в состоянии шока. После удара он едва не выпал на дорогу из своей машины. Прибывшие спасатели отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей. Движение в сторону Москвы и в сторону области оказалось затруднено. Сотрудники ГИБДД полагают, что виновником аварии будет признан водитель Ссанг Йонга. Независимо от состояния проезжей части, водитель должен был вести транспортное средство с максимальной осторожностью. Ведется расследование.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
01:11 | Uwis
Сказочно красивым и комфортным для отдыха оказался день 23 февраля в Москве
48 0
00:09 | Разведчик
Автомобиль протаранил припаркованный авто на Калужском шоссе
263 0
22.02 09:03 | Стрелец
На севере Москвы в ДТП пострадали два человека
530 4
16.02 22:19 | Разведчик
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на Калужском шоссе