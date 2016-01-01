Два человека пострадали в ДТП на 36 км Калужского шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:29

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Столкнулись внедорожники Тойота и Ссанг Йонг. Ссанг Йонг двигался по Калужскому шоссе в сторону Москвы. В районе поселка Ватутинки, водитель Ссанг Йонга не справился с управлением на сильно обледенелой проезжей части. Машину закрутило и джип вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Тойотой. От сильного удара машины разбросало по дороге. Произошел розлив топлива, в салоне Тойоты зажало водителя. На место ДТП выехали спасатели, медики и наряды ГИБДД. До прибытия спасателей пострадавшего водителя из автомобиля Тойота удалось извлечь. Мужчина получил травму ноги и находился в шоковом состоянии. Ему была оказана медицинская помощь. Пострадал и водитель Ссанг Йонга. Мужчина получил ушибы и также находился в состоянии шока. После удара он едва не выпал на дорогу из своей машины. Прибывшие спасатели отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей. Движение в сторону Москвы и в сторону области оказалось затруднено. Сотрудники ГИБДД полагают, что виновником аварии будет признан водитель Ссанг Йонга. Независимо от состояния проезжей части, водитель должен был вести транспортное средство с максимальной осторожностью. Ведется расследование.