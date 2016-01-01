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Коммунальные службы не убирают аллею в Омске

Автор:
olgusik
Дата публикации:
12:30
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Коммунальные службы не убирают аллею в Омске. Местные жители уже самостоятельно протоптали тропу. Местами толщина снега достигает 30 см.

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