Коммунальные службы не убирают аллею в Омске

Автор: olgusik Дата публикации: 12:30

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Коммунальные службы не убирают аллею в Омске. Местные жители уже самостоятельно протоптали тропу. Местами толщина снега достигает 30 см.