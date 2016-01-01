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Неудовлетворительная очистке дорог в Уфе

Автор:
Ikator
Дата публикации:
12:34
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Дороги Уфы не чистят на столько, что ширина в некоторых местах уменьшилась до невозможности.

  • 7
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Комментарии (0)

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