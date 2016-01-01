Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Подъезд жилого дома затопило талой водой в городе Киселёвск

Подъезд жилого дома затопило талой водой в городе Киселёвск

Автор:
RomaOssss44
Дата публикации:
12:52
  • 11
  • 0

Затопило подъезд, таящим снегом

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
12:37 | Никита Несмачных
Талая вода подтапливает жилой сектор в Калининграде
28 0
23.02 17:32 | Toliban
Лавина снегша и льда сорвалась с крыши и чудом не пришибла человека в Нижнем Тагиле
22 0
21.02 07:28 | dezigner
В Киселевске из краной течет грязная вода
17 0
23.02 17:16 | Evgenij.suhanoff26
Большая сосулька свисает с крыши жилого дома в Перми
103 0
02.01 17:06 | svetlanaK
Нива снегоуборщик помогает расчищать снежные завалы в городе Киселевск Кемеровской области