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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в посёлке Пермомайское Новой Москвы

Разбитая дорога в посёлке Пермомайское Новой Москвы

Автор:
nikolay_s
Дата публикации:
12:55
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Не стоит далеко отъезжать в регион, чтобы найти дорогу а-ля "танковый полигон". Приложенное видео снято регистратором в 25 км от МКАД. Дорогу окончательно "убило" появление на ней Государственного Учреждения по обслуживанию дорог, звучит как анекдот, но - это правда. Все попытки достучаться до властей Москвы и администрации ТиНАО не привели ни к чему. У меня пачка описок на направленные запросы, выводы об эффективности работы электронного правительства делайте сами - всё это выглядит как клапан спуска критического давления, но не как реальный инструмент влияния положение дел на местах.

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