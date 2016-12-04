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Главная  /  Репортажи  /  Разрушение несущих стен в общежитии в Екатеринбурге

Разрушение несущих стен в общежитии в Екатеринбурге

Автор:
Vova134138
Дата публикации:
13:54
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Разрушение несущих стен в подвале общежития из-за воды. Дом построен в 1933 году.

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