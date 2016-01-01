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Асфальт укладывают прямо на лужи во Владимире

Автор:
juliakarp
Дата публикации:
14:25
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На дорогах ямы, на улице грязь и лужи, но это никак не помешает положить асфальт прямо в ямы со слякотью.

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Комментарии (0)

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