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Главная  /  Репортажи  /  Дворы не убирают от снега в городе Балаково Саратовской области

Дворы не убирают от снега в городе Балаково Саратовской области

Автор:
Аlex
Дата публикации:
14:29
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Состояние дворов в городе Балаково Саратовской области. Дворы не убираются от снега. местами образовалась снежная каша.

  • 12
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