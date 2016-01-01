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Объявление на остановках об изменение следования городского транспорта 26 февраля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:16
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26 февраля в связи с проведением митинга будет изменен маршрут следования А, м10, т15 и отменен т13.

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