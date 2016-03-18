Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плюсовая температура в городе Клинцы Брянской области

Плюсовая температура в городе Клинцы Брянской области

Автор:
vkontakte42792680
Дата публикации:
10:34
  • 13
  • 0

Плюсовая температура в городе Клинцы Брянской области.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
24.02 23:45 | Артём Бикбердин
Уфа под 5-метровыми сугробами
8 0
10:55 | Артем Тимук
В городе Асбест на дороге произошла коммунальная авария
25 0
21.02 09:02 | Uwis
Резкое потепление и таяние снега способствуют образованию луж и подтоплений на дорогах
25 0
21.02 11:18 | vkontakte42792680
В городе Клинцы Брянской области прошел снегопад
139 0
18.03.2016 17:46 | drova
Снежная погода вернулась в город Клинцы в Брянской области