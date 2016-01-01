Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 15:31
-
- 1
На юго-западе Москвы в результате ДТП, пострадали 3 человека. На Скобелевской улице, напротив дома № 38, столкнулись "Фольксваген" и "Хёндай". По одной из версий, водитель автомобиля "Хёндай", при совершении левого поворота с улицы Скобелевская не пропустил автомобиль "Фольксваген", двигавшийся в прямом направлении. В результате бокового столкновения, травмы получили три человека, взрослый и двое детей. На место прибыло три бригады скорой помощи, пожарный и сотрудники ГИБДД. После осмотра всех пострадавших госпитализировали в больницы города с различными травмами. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.
- 1
Комментарии (0)