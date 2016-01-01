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Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
15:31
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На юго-западе Москвы в результате ДТП, пострадали 3 человека. На Скобелевской улице, напротив дома № 38, столкнулись "Фольксваген" и "Хёндай". По одной из версий, водитель автомобиля "Хёндай", при совершении левого поворота с улицы Скобелевская не пропустил автомобиль "Фольксваген", двигавшийся в прямом направлении. В результате бокового столкновения, травмы получили три человека, взрослый и двое детей. На место прибыло три бригады скорой помощи, пожарный и сотрудники ГИБДД. После осмотра всех пострадавших госпитализировали в больницы города с различными травмами. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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