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В Москве начался дождь со снегом

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:41
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Дождь пошел на северо-востоке Москвы. Завтра ожидается похолодание и возможна гололедица.

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