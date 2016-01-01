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Масленица в Вологде: это не только блины есть!

Автор:
kolokola
Дата публикации:
19:07
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24 февраля в Вологде продолжаются масленичные гуляния. И стар, и млад – кроме поедания блинов с маслом-прыгают через скакалки, сражаются на мечах, стреляют из лука, раскачиваются на качелях и подметают улицу Маяковского – напротив чучела Масленицы на реке Вологда - в поисках ведра и чтобы чисто было! А в Кремлевском парке по проспекту Победы детская команда «Блинчики» разгромила подростковую команду «Снежная Баба». А к прощальным зимним сражениям уже готовы новые бойцы…

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