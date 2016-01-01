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Купание в проруби в Нижневартовске

Автор:
Renat_86
Дата публикации:
10:51
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Выехали с друзьями за город, чтобы отметить День Защитника Отечества! Отмечали праздник окунаясь в прорубь, ели блины с икрой и пили горячий чай!

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Комментарии (0)

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