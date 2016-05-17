10-й юбилейный Московский Императорский Бал состоялся в Доме Правительства Москвы
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 17:40
-
- 6
Московский Императорский Бал - один из самых известных балов в Москве и России, созданный с соблюдением лучших традиций балов Российской Империи с целью возрождения и сохранения национальной культуры государства и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Бал является важнейшим культурным событием в жизни столицы и собирает под своей эгидой лучших представителей современного общества и элиту России.
- 6
Комментарии (0)