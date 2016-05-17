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Главная  /  Репортажи  /  10-й юбилейный Московский Императорский Бал состоялся в Доме Правительства Москвы

10-й юбилейный Московский Императорский Бал состоялся в Доме Правительства Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:40
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Московский Императорский Бал - один из самых известных балов в Москве и России, созданный с соблюдением лучших традиций балов Российской Империи с целью возрождения и сохранения национальной культуры государства и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Бал является важнейшим культурным событием в жизни столицы и собирает под своей эгидой лучших представителей современного общества и элиту России.

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