10-й юбилейный Московский Императорский Бал состоялся в Доме Правительства Москвы

Автор: Sargo Дата публикации: 17:40

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Московский Императорский Бал - один из самых известных балов в Москве и России, созданный с соблюдением лучших традиций балов Российской Империи с целью возрождения и сохранения национальной культуры государства и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Бал является важнейшим культурным событием в жизни столицы и собирает под своей эгидой лучших представителей современного общества и элиту России.