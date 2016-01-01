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41-я Международная выставка Охота и рыболовство на Руси проходит на ВДНХ

Автор:
Automak
Дата публикации:
17:43
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41-я Международная выставка Охота и рыболовство на Руси проходит 22-26 февраля на ВДНХ в павильонах 69, 75 На выставке представлены: Рыболовные снасти и инвентарь; Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников; Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты; Устройства слежения, оптика; Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы; Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары; Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.; Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи; Рыболовный и охотничий туризм; Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты; Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава; Аксессуары для водных видов спорта; Инвентарь для экстремальных видов спорта; Спортивная экипировка, обувь и инвентарь; Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды; Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта; Страховочные системы и аксессуары для альпинизма; Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы; Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти; Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков; Специализированная литература; Подарки и сувениры.  

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