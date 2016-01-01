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Главная  /  Репортажи  /  Зимняя укладка асфальта в Москве

Зимняя укладка асфальта в Москве

Автор:
Алексей Жигалов
Дата публикации:
01:15
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  • 0

Как можно класть асфальт в такую погоду? Это просто ужас! Еще и перекрыли проезд к дому.

  • 6
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Комментарии (0)

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