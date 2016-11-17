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Главная  /  Репортажи  /  На соревнованиях в Пикалёво, посвящённых Дню Защитника Отечества порвали канат для перетягивания

На соревнованиях в Пикалёво, посвящённых Дню Защитника Отечества порвали канат для перетягивания

Автор:
Алёна Смолягина
Дата публикации:
00:56
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Соревнования посвященные Дню Защитника Отечества. Команды - Ильи Муромца и Добрыни Никитича.

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