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Главная  /  Репортажи  /  "Озеро" на проезжей части в городе Щёкино Тульской области

"Озеро" на проезжей части в городе Щёкино Тульской области

Автор:
Артём Данилин
Дата публикации:
00:49
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В центре города, вот уже 10 лет, как весной, так и осенью появляется "озеро". Теперь ещё и зимой.

  • 8
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Комментарии (0)

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