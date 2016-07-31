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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль врезался в столб на Балаклавском проспекте: тяжело пострадал водитель

Автомобиль врезался в столб на Балаклавском проспекте: тяжело пострадал водитель

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:58
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Балаклавском проспекте, напротив дома № 11, автомобиль "Мазда 3" врезался в столб. Иномарка двигалась по Балаклавскому проспекту в сторону улицы Азовская, не доезжая 50 метров до перекрёстка, автомобиль занесло и он врезался в столб. От удара водителя автомобиля выбросило из автомобиля на проезжую часть. На место прибыло три бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. Пострадавшего мужчину без сознания погрузили на носилки в карету скорой помощи. В тяжёлом состоянии, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. От удара повреждённым оказались столб и стела АЗС. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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Комментарии (1)

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