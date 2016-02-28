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В городе Саранск снег сгребают на проезжую часть

Автор:
diman013
Дата публикации:
00:38
  • 11
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Вот так избавляются от снега с проезжей части в городе Саранск на улице Титова.

  • 11
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Комментарии (0)

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