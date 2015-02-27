"Где песня льется, там легче живется! - концерт тихвинских "Кумушек" в Концертном зале "Полковая церковь"

Автор: Leobr Дата публикации: 24.02 22:28

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О чём можно петь в масленичную неделю, да ещё в пятницу? Конечно о народном празднике. В Концертном зале "Полковая церковь" Тихвинского мемориального Дома-музея Н.А.Римского-Корсакова 24.02.2017 года выступал ансамбль русской песни "Кумушки" и в начале концерта их детский коллектив "Горошины". Звучали весёлые и грустные народные песни, танцевали кадриль, в том числе зрители показывали самодеятельным артисткам новые элементы танца. И всех зрителей угощали блинами - Масленица продолжается.