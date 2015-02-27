Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Где песня льется, там легче живется! - концерт тихвинских "Кумушек" в Концертном зале "Полковая церковь"

"Где песня льется, там легче живется! - концерт тихвинских "Кумушек" в Концертном зале "Полковая церковь"

Автор:
Leobr
Дата публикации:
24.02 22:28
  • 23
  • 0

О чём можно петь в масленичную неделю, да ещё в пятницу? Конечно о народном празднике. В Концертном зале "Полковая церковь" Тихвинского мемориального Дома-музея Н.А.Римского-Корсакова 24.02.2017 года выступал ансамбль русской песни "Кумушки" и в начале концерта их детский коллектив "Горошины". Звучали весёлые и грустные народные песни, танцевали кадриль, в том числе зрители показывали самодеятельным артисткам новые элементы танца. И всех зрителей угощали блинами - Масленица продолжается.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

58 0
23.02 21:28 | Аноним
День Защитника Отечества - праздничный фейерверк в Городе воинской славы Тихвине 23.02.17.
36 0
21.02 22:45 | Leobr
О "северном Маресьеве" - Захаре Сорокине и о своей службе рассказывает бывший военный лётчик Ю.Г.Мустафин
25 0
24.02 23:34 | paula_m
Без пышных гуляний зима не уйдёт! Широкая Масленица на Московской площади в Санкт-Петербурге
509 0
27.02.2015 02:28 | Leobr
С неюбилейного концерта тихвинских "Кумушек"