Без пышных гуляний зима не уйдёт! Широкая Масленица на Московской площади в Санкт-Петербурге

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С 23 по 26 февраля в Санкт-Петербурге на Московской площади проходят пышные гулянья по случаю проводов зимы и встречи весны. Широкую Масленицу провожают с размахом. Для детей и взрослых организована большая творческая программа, конкурсы, викторины, подарки. Всех угощают горячими блинами и ароматным чаем. А для того чтобы пригласить весну и чтобы солнышко заиграло ярко, обязательно нужно съесть не меньше дюжины блинов. В лавочках можно прикупить мёду, кедровых орешков, носки и валенки. А "Ледовый лабиринт" с большой ледовой горкой, скульптурами из льда, для детей и взрослых просто отрада.