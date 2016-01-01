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Дикие сивучи в Авачинской бухте в Камчатском крае

Автор:
poteme41rus
Дата публикации:
24.02 23:40
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Дикие сивучи ждут, когда их покормят.

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