Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар на стройке ЖК "Ньютон" в Челябинске

Пожар на стройке ЖК "Ньютон" в Челябинске

Автор:
yana19930405
Дата публикации:
01:07
  • 4
  • 0

Пожар на стройке ЖК "Ньютон" в Челябинске.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
23.02 17:27 | Evgenij.suhanoff26
Частный дом загорелся в Перми
44 0
23.02 00:30 | Данила Белоусов
Вот так утилизируют снег в Челябинске