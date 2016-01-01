Как выживают жильцы пятиэтажки в Кунцево

Автор: Automak Дата публикации: 03:04

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Как выживают жильцы пятиэтажки в Кунцево. В Кунцево , по улице молодогвардейская дом 18к2 жильцов пятиэтажки обещают переселить с 1994 года, при этом две пятиэтажки застроили высотками таким образом они стоят в колодце. Главные проблемы пятиэтажки это то что нет дневного света, электропроводка и трубы в аварийном состоянии. Когда на улице -20 в квартире +14. Все службы игнорируют данный дом. Из управы Кунцево в 2014 году пришел официальный ответ что данный дом включен в программу сноса на 2015 год, а в 2016 году пришел ответ что дом включен в программу на 2016 год и был дан адрес переселения при том что срок сдачи домов по данному адресу 1 квартал 2017 - май 2018