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Главная  /  Репортажи  /  С 25 февраля 2017 года в столице изменяется маршрут автобуса № Т3

С 25 февраля 2017 года в столице изменяется маршрут автобуса № Т3

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:45
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С 25 февраля 2017 года в столице продлевается маршрут автобуса № Т3 «Улица Милашенкова – метро «Маяковская». Теперь у автобуса конечная остановка не улица Милашенкова, а станция метро «Владыкино» (южный вестибюль). От остановки «Управа района Бутырский» автобусы будут следовать в обоих направлениях по улице Милашенкова, Милашенковскому путепроводу, улице Комдива Орлова, Алтуфьевскому шоссе, Ботанической и Станционной улицам до станции метро «Владыкино». На изменённом участке автобусы будут курсировать со всеми попутными остановками. Заезд к остановке «Улица Милашенкова» при следовании к станции метро «Маяковская» сохраняется.

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