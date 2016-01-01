Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Алтуфьевском шоссе перевернулся автомобиль такси

На Алтуфьевском шоссе перевернулся автомобиль такси

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:05
  • 144
  • 0

Утром 25 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 27, автомобиль такси съехал с дороги и перевернулся на крышу. Автомобиль "Hyundai Solaris" двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра. У дома 27 водитель не справился с управлением, автомобиль задел бордюр, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал водитель такси. Ему потребовалась госпитализация. Пассажиров в момент ДТП в автомобиле не было. По счастливой случайности автомобиль не доехал всего несколько метров до остановки общественного транспорта. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 144
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
11:21 | erneuern
Аварийное состояние дороги между Щербинкой и Южным Бутово
23 0
00:15 | prihod1984
Фура вылетела с трассы Сургут-Тюмень на обочину