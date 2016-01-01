На Алтуфьевском шоссе перевернулся автомобиль такси

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Утром 25 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 27, автомобиль такси съехал с дороги и перевернулся на крышу. Автомобиль "Hyundai Solaris" двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра. У дома 27 водитель не справился с управлением, автомобиль задел бордюр, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал водитель такси. Ему потребовалась госпитализация. Пассажиров в момент ДТП в автомобиле не было. По счастливой случайности автомобиль не доехал всего несколько метров до остановки общественного транспорта. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.