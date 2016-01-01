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Обледеневшие тротуары в юго-западном округе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:24
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В столице похолодало, тротуары превратились в катки. Температура в городе -2С и светит солнце.

  • 14
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Комментарии (0)

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