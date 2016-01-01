Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Оренбургской области зацвел ландыш

В Оренбургской области зацвел ландыш

Автор:
Евгения Мотылева
Дата публикации:
13:43
  • 22
  • 0

25 февраля, жена попросила достать землю для рассады, которую мы заготовили осенью в лесу, а там... цветет ландыш!

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

45 0
09.02 15:25 | kmrasul45
"Весна" пришла в Цунтинский район Дагестана
20 0
20.02 17:46 | vitaly
Пешеходы идут по проезжей части по мосту через речку в городе Орск