Народные гулянья "Широкая Масленица" в Бирюлевском дендропарке

Автор: denis947 Дата публикации: 13:46

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/179402

25 февраля в 12:00 на центральной площадке Бирюлевского дендропарка, который расположен на юге Москвы, начались народные гулянья «Широкая Масленица – 2017».Масленица — один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый. История этого праздника уходит своими корнями в глубокую древность, однако до сих пор сохранили свою яркость и непередаваемый дух. Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с маскарадными шествиями, катаниями с ледяных горок, на санях и каруселях, походами в гости, балаганами, ритуальными кострами, величанием молодоженов, играми и боями.В программе праздника представлены - театрализованное представление, концертная и развлекательно-игровая программы, зимние забавы, молодежные танцы и игры, мастер-классы по изготовлению народных кукол. Все желающие могут отведать вкусные блины с разными начинками. Для детей работает специальная площадка с играми и забавами.