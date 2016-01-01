Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Башкирии загорелся ветрогенератор

В Башкирии загорелся ветрогенератор

Автор:
Arealtex
Дата публикации:
15:45
  • 23
  • 0

В Башкирии в Туймазинском районе загорелся ветрогенератор.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

70 1
01:07 | yana19930405
Пожар на стройке ЖК "Ньютон" в Челябинске
4 0
24.02 22:00 | Роман Ижбулдин
В Уфе загорелся автосервис
99 2
28.01 19:28 | Ирек Шагалиев
Заснеженные дороги в д. Ирек в Белебеевском районе Башкирии