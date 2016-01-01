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Ямы на улице Крылова в Калининграде

Автор:
oshington.kg
Дата публикации:
16:31
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Ехали к друзьям, свернули с ул. Розы Люксенбург на ул. Крылова, а дороги нет вообще! Одни ухабы и ямы, несмотря на то, что улица городская.

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Комментарии (0)

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