Мужчина умер на Шарикоподшипниковской улице в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 16:26
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На Шарикоподшипниковской улице возле дома № 15 умер человек, было ли это ДТП или несчастный случай, неизвестно. Однако, один из очевидцев рассказал, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль "Рено", пешехода отбросило на столб и он скончался от полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты.
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