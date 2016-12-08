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Мужчина умер на Шарикоподшипниковской улице в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
16:26
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На Шарикоподшипниковской улице возле дома № 15 умер человек, было ли это ДТП или несчастный случай, неизвестно. Однако, один из очевидцев рассказал, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автомобиль "Рено", пешехода отбросило на столб и он скончался от полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты.

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